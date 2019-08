Bred uppgång på Wall Street – lågprisbolaget rusade

Halvledarbolagen gick överlag starkt liksom industribolagen och storbankerna efter att både USA och Kina skickat försonande signaler under dagen. Oljesektorn fortsatte upp med spotpriset på WTI-olja upp 1,2 procent till 56,5 dollar per fat inför börsstängning.

På andra sidan av S&P 500 syntes bland annat detaljhandelsbolaget Best Buy som tappade hela 8 procent efter att både resultatet och försäljningen kommit in under förväntan under det andra kvartalet.

Även tobaksbolagen Altria och Philip Morris International vände ned och tappade 3,5 respektive 2,2 procent. Beskedet att de två bolagen diskuterar en fusion har fått ett ljummet mottagande på marknaden och på torsdagen publicerade den amerikanska tidningen Wall Street Journal uppgifter om att den amerikanska handelskommissionen FTC utreder e-cigarettbolaget Juul där Altria är storägare.