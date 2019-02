Brasiliens centralbank lämnar räntan oförändrad på 6,5 procent

Brasiliens inflation, KPI, låg vid utgången av 2018 på 3,75 procent vilket var en ökning jämfört med 2,95 procent vid samma tidpunkt ett år tidigare. Siffran ligger dock en bit under den brasilianska centralbankens inflationsmål på 4,5 procent plus minus 1,5 procentenheter, skriver Financial Times.

"Den senaste tidens inflationsutveckling och aktivitet pekar på att penningpolitiken i Brasilien har blivit mer duvaktig de senaste månaderna", skriver ING i en analys efter beskedet och pekar på att sannolikheten för en räntehöjning under 2019 minskat ordentligt.