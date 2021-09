Brant fall för Stockholmsbörsen – Atlas Copco i botten

Innehåll från Wint Annons

– Vi tycker inte att det finns någon anledning att vänta, tvärtom. Du kan ju fortsätta som anställd och samtidigt starta ett aktiebolag. De två har ingenting med varandra att göra, säger Ulrika Ahl, Marknadschef på den automatiserade bokföringstjänsten Wint. Vi är ekonomitjänsten som gör det enkelt att starta bolag. Vi på Wint har breddat vårt erbjudande de senaste månaderna och erbjuder nu de som vill starta ett nytt bolag mer hjälp på traven. För även om det kanske inte låter så svårt är det mängder av punkter på att göra listan som måste bockas av i rätt ordning, fortsätter Ulrika.

Läs också: Så kan du få ett kostnadsfritt AB från Wint

Allt som behövs är ditt aktiekapital

För att själv starta ett aktiebolag i Sverige idag behöver alla minst 25 000 kronor i aktiekapital. Bestäm dig. Skapa stiftelseurkunden och gör en bolagsordning. Starta bankkonto och sätt in ditt aktiekapital och få ett bankintyg. Skriv under stiftelseurkunden och efter det behöver ditt bolag registreras hos Bolagsverket och verksamt.se. Där går det kanske att tro att det är färdigt, men nej, då behöver du teckna och upprätta aktier, anmäla en verklig huvudman och så betala alla avgifter också. Sen är det bara att vänta. Under sommaren har handläggningstiderna nämligen blivit långa och det tar tid innan allt godkänts av respektive myndighet.

Ja, det går att hitta tusen anledningar att inte starta aktiebolag, både för att det känns krångligt men också för att det tar tid. Kontakter med banken, Skatteverket och Bolagsverket är tidskrävande och mest av allt känns det som en lång lista av saker som bara slukar energi. Myndigheter är svåra att få tag på, papper ska signeras och det ska öppnas konton och nya bankavtal. Och så ska man våga.

Lagerbolag gör det möjligt att vara igång nästan direkt

Har du modet räcker det numera med att ha 25 000 kronor att stoppa in i ditt aktiekapital. Det är pengar som alltid behövs för att starta upp, de kan inte delas upp och måste finnas tillgängliga från start.

– Aktiekapitalet, det är allt som behöver finnas på plats för att du ska vara igång. Vi gillar inte att vänta. Vem gör det? Det bästa är ju att ha bestämt sig och känna att något händer! Därför har vi den här lösningen med att vi ger dig som vill starta ett helt nytt bolag ett lagerbolag. Då är allt som går att förbereda förberett. Genom att vi erbjuder nya kunder ett aktiebolag finns det ingen tid mellan beslut och att kunna kontakta sin första kund, berättar Ulrika

En annan fördel att inte vänta tills efter årsskiftet är möjligheten att ta utdelning tidigare.

– Du får bara ta utdelning vid varje årsbokslut vid årsskiftet, och även om det är lite sorgligt att nyårsafton bara är fyra månader bort, gör det att du kan ta din första utdelning om 16 månader, istället för om 24 som du behöver vänta om du startar i januari.

– Det är enkelt att starta företag.

Ta reda på hur du kan starta bolag genom Wint