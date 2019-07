Branschorganisation vill att Kina granskar järnmalmsrally – priset faller

Priset på järnmalm har därmed stått i kontrast till prisutvecklingen på metallsidan under året. Metallmarknaden har darrat betänkligt av farhågor om att ett uppblossande handelskrig ska dra ner efterfrågan på metaller som är avgörande för den konjunkturkänsliga verkstadsindustrin.

Det senaste kvartalet har inneburit den starkaste enskilda perioden sedan 2016, då priset gick bärsärk och rusade 19 procent under en och samma handelsdag. Totalt var järnmalmspriset upp 60 procent för året innan fallet på fredagen. De i Singapore handlade kontrakten nådde nivåer över 120 dollar per ton under måndagens handel.

Priset har även i tidigare skeden beskrivits "frikopplat från fundamenta" efter uppgångar som av analytiker beskrivits som känslostyrda och kortsiktigt beroende av stora blankningspositioner via handel med komplexa finansiella produkter.