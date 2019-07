Brädspelsbolaget slår videospelen på börsen

Anledningen till börsuppgången är att bolaget rider på den trendvåg som existerar för klassiska bordsspel som Magic The Gathering, Dungeons & Dragons och Monopol, enligt Market Watch .

Den nya retroversionen av Magic The Gathering har lockat 11 procent fler nya spelare.

Under tisdagen rapporterade företaget ett justerat resultat per aktie på 11 cent. Intäkterna slog förväntningarna, 984,5 miljoner dollar i stället för väntade 958 miljoner. Aktien har stigit med drygt 9 procent under dagens börshandel.

Många av de stora videospelstillverkarna har haft mindre tur i spelet på börsen i år. Take-Two Interactive har gått upp 13,44 procent sedan årets början, Electronic Arts har gått upp 11,24 procent och Activision Blizzard har gått ned 1,99 procent.