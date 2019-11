Bolagets finanschef, Khaldi Al-Dabbagh utlovade på söndagen en garanti vad gäller den årliga utdelningen till aktieägarna - totalt ska 75 miljarder dollar delas ut varje år, motsvarande en direktavkastning på cirka 4,5 procent. Enligt Lysu Paez Cortez vid franska Bank Natixis, som nyligen etablerat sig i Saudiarabien, är målgruppen framför allt ”rika lokala familjer i Saudiarabien och starka partners från Kina”.

Ett problem för oljegigantens första tid som noterad aktie blir oljepriset, som ligger en bra bit under bolagets egna förhoppningar. Lysu Paez Cortez räknar med att råoljepriset under första halvan av 2020 kommer att ligga kring 58 dollar fatet, för att under andra halvåret stiga till 64 dollar. Det är dock fortfarande långt under de 80 dollar som krävs för att Saudiarabien ska kunna lägga fram en balanserad budget.