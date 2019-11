Bostadsutvecklaren visar illröda siffror efter nedskrivningarna

Förra måndagen meddelade SSM att bolaget tar icke kassaflödespåverkande nedskrivningar på 312,7 Mkr under det tredje kvartalet 2019 i spåren av en översyn av bolagets verksamhet.

”SSM kommer under de närmaste åren fokusera på att utveckla hyresrätter med enstaka inslag av bostadsrätter. Positiva kassaflöden kommer att prioriteras i syfte att skapa stabilitet och minska bolagets nettoskuld. I praktiken innebär det en prioritering av hyresrättsprojekt via forward-funding. Förändringarna följer aven omfattande översyn som genomförts under Q3 2019”, skriver vd Mattias Lundgren i kvartalsrapporten.

SSM:s kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till minus 31,1 Mkr under det tredje kvartalet. Nettoomsättningen i egen regi landade på 140,7 miljoner kronor vilket till stor del utgörs av en intäktsavräkning för bostadsområdet Täby Turf med 178 hyresrätter.