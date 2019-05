Bostadsbyggandet stod still i första kvartalet

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 13.400 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2019. Under motsvarande kvartal 2018 började 13.665 bostadslägenheter att byggas, enligt SCB.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 11.150 i flerbostadshus vilket är 4 procent fler än under 2018. Småhusbyggandet minskar dock mot förra året, 2.250 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet vilket är cirka 700 färre än under samma period 2018.