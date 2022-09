”Ett av de främsta svenska kvalitetsföretagen, grundat 1915, riskerar att lämna börsen alldeles för billigt. Det är beklagligt att Protean Select är den enda svenska fonden såvitt vi vet som vill och kan ta denna kamp”, skriver Protean i ett pressmeddelande och tillägger:

”Vår analys indikerar att det nuvarande budet på 106 kronor undervärderar de långsiktiga utsikterna för Swedish Match med stor marginal, och genom att säga nej till budet kan vi potentiellt få en väsentlig långsiktig uppsida”.

I sin argumentation mot Philip Morris bud tar Protean inte minst avstamp i den potential fonden anser att Swedish Match tobaksfria nikotinprodukt Zyn har.

”Vår bedömning är att Swedish Match (utan nuvarande bud) skulle ha värderats till 106 kronor eller högre redan under 2023”, skriver Protean och menar att om en ”rimlig” multipel på fondens uppskattade rörelsevinst för Zyn nästa år skulle tillämpas så skulle det i sin tur motivera 85 procent av den rådande budkursen.

Protean nämner vidare att man är ”förbryllade” över att Swedish Match styrelse rekommenderat aktieägarna att acceptera budet.

”Vi kan inte låta bli att undra: skulle en annan styrelse, med en större insats att bevaka (more skin in the game), ha kommit till en annan slutsats”.

Pontus Dackmo, som är vd på Protean Funds, uttalade sig kritiskt mot budet redan Philip Morris kom med sitt erbjudande i våras.

”För något som är ocykliskt, växer och har en stark strategisk position i framför allt USA så kan jag tycka att det ska vara en premie jämfört med andra bolag som är av liknande karaktär. Ett pris över 120 kronor hade varit mer rimligt”, sa han till Di i maj.

Samtidigt sa han att möjligheten att sätta sig emot budet är liten med tanke på att toppen av ägarlistan består av amerikanska fonder och institutioner.

”Det finns en risk att de utländska ägarna inte har samma emotionella anknytning till Swedish Match som många svenskar har. Vi har lagt krokben på oss själva här i Sverige eftersom de flesta fonder inte får äga Swedish Match av ESG-skäl trots att det är ett av börsens finaste bolag om du frågar mig”, sa Pontus Dackmo.