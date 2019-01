Börsrally på Wall Street – breda uppgångar avslutar handelsveckan

Splittrade budskap från politikens håll kring budgetförhandlingarna och när de delar av den amerikanska statsapparaten som hållits stängda sedan innan jul åter kan öppna verkar inte ha påverkat investerarnas goda fredagshumör. Ledande index höll sig en bra bit över nollan under hela dagen och S&P 500 stängde på plus 3,4 procent, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex avancerade 4,3 procent. Dow Jones stängde på plus 3,3 procent.

Techsektorn ledde uppgången. Efter tunga fall under torsdagen rekylerade flera at techjättarna med besked. Apple-aktien steg 4,3 procent efter raset om 10 procent dagen innan till följd av bolagets vinstvarning. Även övriga bolag i den så kallade Faang-gruppen gick starkt med streamingtjänsten Netflix som en av börsens stora vinnare. Aktien steg kraftigt och stängde på 9,7 procent efter att storbanken Goldman Sachs satt bolaget på sin ”conviction list” – listan över bolag mest troliga att prestera. Amazon stängde upp 5 procent, Alphabet steg 5,4 procent och Facebook handlades vid stängning på plus 4,7 procent.

Även den svenska musiktjänsten Spotify hakade på rekylen och stängde på plus 8,8 procent – den starkaste kursutvecklingen på en dag för bolaget sedan noteringen i våras.