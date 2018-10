Börsrally i Kina – Shanghaibörsen upp fyra procent

2018 har inte varit någon munter historia på den kinesiska aktiemarknaden och Shanghaibörsens kompositindex är i skrivande stund ner 19,7 procent sedan årsskiftet.

Under måndagen var stämningen dock betydligt muntrare när Shanghaibörsen studsade upp 4,2 procent medan den tekniktunga Shenzhenbörsen rusar med 5 procent. Även Hongkongbörsen hängde med i rallyt och Hang Seng är i skrivande stund upp 2,4 procent.

Måndagens uppgång kommer i spåren av att flera myndighetspersoner, inklusive president Xi Jinpings ekonomiska rådgivare Liu He, på fredagen uttryckt stöd för landets ekonomi i samband med fredagens BNP-siffror som kom in något svagare än väntat. Det rapporterar Financial Times.

I Japan inledde Tokyobörsens Nikkei 225-index handelsveckan en bit under nollan, men återhämtade sig under dagen och är i skrivande stund upp 0,5 procent. I Sydkorea bjöd Kospi-index på en liknande utveckling och är i skrivande stund upp 0,2 procent.

Sydneybörsen bjöd dock på ett dystrare måndagsfacit och backar med 0,6 procent i spåren av färsk politisk osäkerhet.



Håll koll på i dag:

• Måndagens svenska bolagskalender är tunn, men i omvärlden släpps siffror med anknytning till Stockholmsbörsen. Bland annat rapporterar Electrolux branschkollega Philips, SAS rival Ryanair och SCA-konkurrenten Kimberly-Clark.

• Pressen på de svenska bankerna är stor efter uppgifter om felaktiga transaktioner. Ingen information väntas på måndagen, men tisdag till torsdag får Swedbank, Handelsbanken, Nordea och SEB chans att säga sitt i sina rapporter.

• Måndagens makrokalender är också tunn, men på onsdag och torsdag fylls den på med räntebesked. Först ut är Riksbanken följt av Norges bank samt euroområdets ECB där fokus är på vad centralbankscheferna säger om framtiden.