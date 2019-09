Oljebolagen rusar – börsfest för Lundin

Oljepriset rekordrusar på måndagen efter drönarattacker mot två saudiarabiska oljeanläggningar i lördags. Vilka skador attacken har gett är ännu inte helt utrett, men världens största oljeproducent har redan meddelat att produktionen minskas med 5,7 miljoner fat per dag.

Londons Brent-terminer steg nästan 12 dollar per fat, den största ökningen i dollartermer som noterats, enligt Nyhetsbyrån Direkt. Uppgångarna har därefter dämpats men Brentoljan kostar fortsatt drygt 5 dollar mer per fat jämfört med fredagshandeln och handlas kring 65,40 dollar. Priset på WTI-oljan ligger kring 59,17 dollar per fat, att jämföra med strax under 55 dollar i fredags.