Börsöppning i rött – verkstadsjätte i botten

Den bredare listan OMXSPI toppas av trafiksäkerhetsbolaget Sensys gato, som klättrar 6 procent efter en order i USA. Bostadsutvecklaren Besqab rör sig i bottenskicket med minus 4,6 procent. Enligt en sammanställning Di gjort kommer bolaget vara ett av de första offren som stupar med konjunkturen.

På First North är Gapwaves ned över 10,5 procent. Gapwaves har tagit in 74 miljoner kronor i en riktad nyemission, där kursen blev 29:50 kronor. Aktien, som är listad på First North, stängde på 35:60 kronor på tisdagen och med det som utgångspunkt blev rabatten 17 procent i emissionen.