Börsen har vänt - Boliden och Essity i topp

Andra industrijättar på plus är Sandvik, upp 0,7 procent, Alfa Laval och SKF, båda upp 0,4 procent och ABB över 0,1 procent.

Storbankerna låg också på plus. SHB och SEB var båda strax under 1 procent medan Sedbank låg strax under 0,2 procent.

I botten av storbolagsindex finns Hexagon, ned 0,5 procent men även det defensiva bolaget Swedish match, ned 0,3 procent. Strax efter hittade vi Electrolux på knappt minus 0,3 procent och H&M som föll tillbaka 0,1 procent och handlades för 199,7 kronor.

På de alternativa listorna är forskningsbolaget PledPharma dagens raket. Aktien avancerade 4,8 procent efter morgonens nyhet om ett utökat licensavtal i Asien.