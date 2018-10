Börsfrossan får guldet att glimra igen

På tisdagen handlas guldet för omkring 1.231 dollar per uns vilket var den högsta nivån sedan slutet av juli. Sedan årsskiftet har spotpriset dock fortfarande backat med 5,5 procent i spåren av högre räntor i USA och en starkare dollar.

I en färsk analys spår Nitesh Shah, analyschef på kapitalförvaltaren Wisdom Tree, kommer stiga till omkring 1.270 dollar per uns mot slutet av 2018 och nå 1.320 dollar per uns senast under det tredje kvartalet 2019.

"Dagens pessimism ser överdriven ut och guldet ser ut att vara moget för ett uppsving som drivs av att korta positioner täcks", skriver Nitesh Shah i analysen.