Börsraset fortsätter i Asien – "det här är bara början"

Onsdagens kurstapp i New York, det största sedan februari där Dow Jones-indexet stängde på minus 3,2 procent, spred sig till Asien under torsdagen. Klockan 6 var Tokyobörsens Nikkei-index ned 4,1 procent och årsfacit förbyttes därmed från plus till minus. Till spridningseffekten från New York kom en yenförstärkning för femte dagen i rad mot dollarn.

"Det här är bara början. Det kan ta ett tag för USA:s techbubbla att brista och vi står inför många externa osäkerhetsfaktorer – handelskrig, risk i tillväxtmarknadsvalutor och oljepriset. Och folk borde också hålla ett vaksamt öga på yuanen", sade Banny Lam, analyschef på CEB International Investment, till Bloomberg News.

En annan bedömare, Asientillgångsförvaltaren Paras Anand vid Fidelity International, var inne på samma spår:

"Ingen lär vara särskilt överraskad av det stora säljtrycket i USA. Om något har marknadsaktörer snarare undrat hur marknaden där har kunnat vara så motståndskraftig givet allt stramare penningpolitik, en arbetsmarknad på högvarv och stigande oljepriser."

Samtliga sektorer backade kraftigt i Tokyo, med it, industribolag och energi i botten på 4,7-5,0 procent. Bland japanska bolag tappade exempelvis it- och telekomjätten Softbank liksom ABB:s industrirobotkonkurrent Fanuc båda omkring 7 procent. Toyota och Nintendo backade omkring 3 procent och Sony var ned drygt 5 procent.

I Kina var Shanghai-indexet ned 4,3 procent och Shenzhenindexet 5,5 procent klockan 6. Årsfacit i Shanghai är därmed minus 20 procent.

Hang Seng-index i Hongkong backade nästan 4 procent. IT-jätten Tencent var ned för tionde dagen i rad, nu med mer än 7 procent vilket var det största tappet sedan oktober 2011. Smartphonetillverkaren Xiaomi rasade nästan 9 procent.

Handelskonflikten mellan USA och bland annat Kina är fortsatt ett stort orosmoment. För Japans och Kinas del skrämmer även yenens respektive yuanens kursförändringar mot dollarn bort en del investerare.



Håll koll på detta i dag:

•De senaste indikatorerna från den svenska bostadsmarknaden har över lag pekat på stabilisering. Det talar för att SCB:s småhusbarometer för september, som brukar släpa efter annan statistik, också visar viss förbättring.