Börserna ljumna efter avtalet - ”sätter inte stopp på handelskriget”

Reaktionerna på marknaderna runt om i Asien var på sin höjd ljumna efter att USA och Kina skrivit under en initial handelsöverenskommelse dagen innan.

Börserna i Tokyo, Hongkong och Shanghai tvekade kring nollstrecket, medan andra börser i regionen steg försiktigt strax innan lunch på torsdagen.

Anledningen till de milda reaktionerna var dels att händelsen var inräknad i kurserna, men också att avtalet anses bräckligt inte löser de större konflikter som länderna står inför.

”Det här avtalet sätter inte stopp på handelskriget. Det är inte en genuin fredsförklaring. Det är en överenskommelse att trappa ner, men bara delvis”, skriver det Pekingsbaserade analyshuset Trivium.

Statskontrollerad kinesisk media hyllade avtalet som en seger för båda parter, men nämnde ingenting om att nya ännu hårdare förhandlingar nu ska påbörjas. Nästa fas kommer bland annat fokusera Kinas statskontrollerade ekonomiska och politiska styresskick som på många sätt bryter mot Världshandelsorganisationens regler.

”Andra fasen i förhandlingarna kommer involvera besvärliga inhemska regleringsfrågor, som bidrag, statskontrollerade storbolag och övervakning av internet. På grund av förhandlingarnas komplexitet återstår det att se om de båda parterna kan nå ett avtal i nästa fas. Om de inte kan komma överns om regler kring marknadskonkurrens, som statsbidrag, så kommer ekonomiska och handelsmässiga friktioner forsätta att påverka de båda länderna och den internationelal ekonomin”, säger Wang Heng, professor i rättsvetenskap vid the University of New South Wales i Australien, til South China Morning Post.

Bedömare ansåg det också besynnerligt att regeringen i Peking väntade hela åtta timmar innan de publicerade en kinesisk översättning av avtalet.