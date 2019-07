Uppåt på Stockholmsbörsen – SEB rapportlyfter

OMXS30 är upp 0,4 procent i de första handelsminuterna. Breda OMXSPI stiger 0,3 procent fem minuter in i fredagshandeln.

Spelbolaget Netent backar 2,8 procent efter att både rörelseresultatet och intäkterna kommit in lägre jämfört med fjolårets andra kvartal. Enligt vd Therese Hillman har utvecklingen med färre spelare och lägre intäkter per spelare som syntes under det första kvartalet fortsatt.

Utöver rapportbolagen stiger bland annat byggjätten Skanska 1,1 procent efter att ha tagit en order värd cirka 1,1 miljarder kronor för en renovering av en motorväg i USA.

Nätbanken Avanza stiger 2,6 procent. Handelsbanken har höjt rekommendationen för aktien från tidigare sälj till behåll efter torsdagens kvartalsrapport.