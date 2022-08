Börsen väntas öppna på plus

Stockholmsbörsen ser ut att öppna uppåt enligt handeln på IG Markets, trots nedställ i New York i går. I Asien har Hongkong-börsen vänt upp under morgonhandeln.

• Sandviks avknoppade ståldivision Materials Technology börjar i dag handlas på börsen under namnet Alleima. Bolagets vd Göran Björkman sa vid förra veckans kapitalmarknadsdag att aktien bör värderas klart högre än SSAB. Den 26 augusti handlades Sandvik för första gången utan rätt att erhålla aktier i Alleima (fem Sandvikaktier gav rätt till en Alleimaaktie) och då backade Sandvik med 12 kronor.

• Riskkapitalbolaget EQT meddelade på tisdagskvällen att man nu tagit in 15 miljarder euro, motsvarande 160 miljarder kronor, till sin nya jättefond EQT X. Riskkapitalbolaget beskriver dock transaktionsmarknaden som fortsatt dämpad, enligt ett investerarbrev som nyhetsbyrån Bloomberg har tagit del av. Det så kallade målbeloppet för fonden sattes ursprungligen till 20 miljarder euro.

• SEB sänker riktkursen för Clas Ohlson från 120 till 110 kronor och upprepar rekommendationen behåll. Carnegie höjer riktkursen för OX2 från 100 kronor till 105 kronor och upprepar rekommendationen behåll. RBC sänker riktkursen för Securitas från 120 kronor till 85 kronor och upprepar underperform.

• Vice riksbankschef Anna Breman håller under morgonen tal med rubriken ”Från 500 till -0,5 procent ränta - och sedan?” Talet publiceras 8.30. Riksbankschef Stefan Ingves sade på tisdagen vid European Forum Alpach att det är oundvikligt för Riksbanken att höja räntan även om det innebär att det blir tuffare för skuldsatta hushåll.

• Thomas Eldereds investmentbolag Flerie Invest, som i början av augusti passerade gränsen för budplikt i forskningsbolaget Xintela, har under onsdagsmorgonen lämnat sitt budpliktsbud. Flerie Invests bud ligger på 0,373 kronor kontant per aktie, totalt 75,7 miljoner kronor. Budet motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Xintelas aktie under de 20 handelsdagar innan budpliktskyldigheten offentliggjordes, men är lägre än tisdagens stängningskurs på 0,431 kronor. Xintelas styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att inte acceptera Flerie Invests budpliktsbud