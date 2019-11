Börsen väntas öppna på minus efter Trump-besvikelse

Det som förmedlades var dock att ett avtal kan vara på plats inom kort och att om Kina inte önskar det avtal som bjuds så kommer landet straffas hårt med tullar.

Vid 8.30-tiden pekade terminerna för tyska DAX- och franska CAC 40-index ned med 0,5 respektive 0,3 procent. IG:s morgonhandel indikerade samtidigt en nedgång för Stockholmsbörsens OMXS30-index om 0,4 procent. USA-terminerna låg på lätt minus på morgonen, svensk tid.

New York-börserna handlades initialt upp på tisdagen, men föll sedan tillbaka efter Donald Trumps anförande. S&P 500 stängde på plus 0,2 procent.

De asiatiska börserna har backat på onsdagen efter att oroligheterna i Hongkong tagit ny fart och det samtidigt inte synts några väsentliga framsteg i handelssamtalen, vilket tryckte ned kinesiska index.

Ur svenskt perspektiv väntas inflationsstatistik för oktober tidig förmiddag.

Bland morgonens svenska nyheter sätter solenergibolaget Soltech ett nytt tillväxtmål om 4,7 miljarder kronor i rörelseintäkter under år 2024. Rörelsemarginalen beräknas till mellan 3-6 procent med målet att på sikt nå 8-10 procent. Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål eftersom planen är att notera Advanced Soltech Sweden på First North under den första halvan av 2020.