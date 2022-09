Börsen väntas öppna med små rörelser

• Slutet av veckan pekas ut som en ”vänta och se”-period inför tisdagens inflationsbesked från USA, enligt Art Hogan, chefsstrateg på B. Riley Financial. Han menar att ”vi har en nervös marknad” som förklaring på att börserna i såväl Asien som Europa och USA under torsdagen pendlade. De flesta stora index i Asien är upp på bred front under fredagen, om än inga stora uppgångar. Terminerna Eurostoxx50 och Frankfurt DAX pekar på en öppning sidledes.

• Flera analytiker har de senaste veckorna sänkt H&M med motiveringen att konsumenter kommer att spendera mindre på kläder kommande månader. Att det redan börjat hända i Sverige bekräftas på fredagsmorgonen av Svensk Handel Stils (Sko & Textilhandlarnas) Stilindex. Där slås fast att augusti brukar vara en stark månad men att klädhandelns försäljning i år sjönk med 2,5 procent, mätt i löpande priser, jämfört med samma månad föregående år. Skohandeln sjönk med 7,6 procent.

• Finansinspektionen, FI, skriver av utredning om riskkapitalbolaget EQT överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning i samband med förändringen av bolagets lock up-avtal för ett år sedan.

• EU:s energiministrar träffas i dag för att försöka komma överens om hur unionen ska hantera energikrisen. På bordet ligger bland annat vinsttak för elbolag och pristak på rysk gas. Flera delar av näringslivet har flaggat för stor påverkan på sina verksamheter i höst och vinter om inte något görs från politiskt håll. Positiva besked från ministermötet skulle kunna lugna många.