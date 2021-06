Börsen väntas öppna med små indexrörelser – Volvo i fokus

Innehåll från Relicense Annons

Till skillnad från andra förbrukningsvaror blir en mjukvara inte sliten av att användas och kan därför utan problem återanvändas. Det skapar helt nya finansiella möjligheter för företag som antingen behöver skaffa nya mjukvarulicenser eller som har licenser över som kan säljas vidare. Marknaden för återbruk växer ständigt och rymmer allt från begagnad hårdvara till kläder. Så varför inte investera även i återbruk av mjukvara? En cirkulär ekonomi där det som redan finns och fungerar tas om hand är fördelaktigt på många plan.

Relicense GmbH har sedan starten förmedlat begagnad Microsoft programvara till mer än 4000 kunder runt om i Europa. En möjlighet som enligt EU-domstolen redan 2012 beslutat inte är kopplat till några juridiska invändningar. De begagnade Microsoft-licenser som Relicense erbjuder kommer enbart från företag som har köpt dem på lagligt sätt och som regel använt dem ända fram till dess de sålts.

– Vi köper programvarulicenser från företag som exempelvis använder molnet med Microsoft Office 365 och säljer dem vidare till företag som behöver licenser. Naturligtvis gör vi det i enlighet med gällande juridiska riktlinjer och licensregler och vi samarbetar med exempelvis KPMG & Deloitte så att allt alltid ska bli rätt, berättar Michael Høegh Vilain, Director Sales Nordics, UK, Ireland.

Den stora nyttan med att köpa begagnade licenser är att företagens IT-kostnader sänks märkbart. Alternativt att om överskottslicenser finns att sälja hos företaget ökar budgeten. Oavsett alternativ kan resurser frigöras och placeras på andra platser i verksamheten och Relicense är en erfaren och trygg partner som ser till att det blir rätt.

Många bolag i Norden har idag flyttat mycket till molnet vilket gör att de kan sälja viss begagnad mjukvara och få in kapital från en helt ny post. Att kombinera molnbaserad mjukvara med begagnad mjukvara är något Relicense hjälper till att optimera.

– Många av våra kunder har insett att kostnaden för att flytta till molnet är ganska hög. Därför erbjuder vi möjligheten att göra en hybridmodell som kombinerar kostnadsbesparingarna för begagnad programvara med några molnerbjudanden från Microsoft, säger Michael.

Om Relicense

Relicense was established in 2008 by a team of entrepreneurs with extensive experience in the secondary market. Their goal was to remove all uncertainties from buying, selling and using second-hand software by transferring it under strict legal compliance. This ambitious undertaking was realised with great success. Since its inception, Relicense has shown an impressive, dynamic track record and today has operations in many European countries.

Working at our German headquarters in Inning am Ammersee and across Europe, our teams focus on transferring volume licences in the B2B market segment exclusively, enabling organisations to reap significant financial benefits by using second-hand software or selling surplus software licences.

www.relicense.com