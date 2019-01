Stockholmsbörsen öppnar upp – Veoneer stiger kraftigt

Bilsäkerhetsbolaget Veoneer stiger kraftigt efter att ha meddelat en rekordhög orderingång för 2018. Aktien handlas upp hela 11,6 procent till 265 kronor efter att ha stigit så mycket som 15,3 procent i den inledande handeln. Därmed fortsätter alltså uppgången från förra veckan efter att aktien varit pressad under en längre tid.

OMXSPI är samtidigt upp 0,6 procent till nivån 541.48 drygt tio minuter in i handeln.

Bland övriga storbolag noteras ABB upp 1,9 procent efter att Bank of America höjt rekommendationen för aktien från neutral till köp. Bland övriga industriaktier noteras bland annat Sandvik upp 2,5 procent och SKF upp 1 procent.

Listkollegan Addlife utökar måndagens uppgång efter en köprekommendation i Di och stiger ytterligare 3,6 procent till toppen av mid cap-listan.

Ljudboksbolaget Storytel handlas upp 1,2 procent efter att bolaget överträffat prognoserna för betalande abonnenter och streamingintäkter i det fjärde kvartalet.

Oljesektorn går istället svagt med Lundin Petroleum ned 0,8 procent samtidigt som Enquest tappar 1,2 procent och Africa Oil handlas strax under nollan. Brentpriset har rört sig nedåt något under morgonen men bjuder inte på dramatiska rörelser – tio minuter efter börsöppning är spotpriset ned 0,2 procent till 57,56 dollar per fat.