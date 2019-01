Börsen vänder ner på rött – storbankerna, SKF tynger

Vid 15-tiden låg såväl breda OMXSPI som storbolagsindex OMXS30 precis under nollan, efter att tidigare under morgon ha legat som mest på cirka 1,0 procent plus.

Tynger gör även bankerna, Handelsbanken och Swedbank backar 1,4 procent medan SEB och Nordea backar runt 1,0 procent.