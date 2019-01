Börsen vände åter till plus – Essity dagens vinnare

Stockholmsbörsen handlades försiktigt kring nollstrecken under torsdagens handel som kantades av rapporter från bland andra klädjätten H&M och hygienbolaget Essity.

Den senare av de två, Essity, kan utses till dagens stora vinnare med en uppgång på 9,4 procent vid stängning efter att bolaget rapporterat ett högre ebita-resultat än väntat på 3.451 miljoner kronor under fjärde kvartalet, mot analytikerkonsensus på 3.068 miljoner kronor.

Handeln i modekedjan H&M blev slagig efter bolagets rapport som visade på ett rörelseresultat på 4.302, klart under förväntade 5.064 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 9,75 kronor per aktie. Nettoomsättningen landade på 56.414 miljoner kronor, en ökning jämfört med 50.407 Mkr under samma kvartal året före. Aktien avslutade, efter att ha pendlat på båda sidor om nollstrecket, på plus 2,2 procent.