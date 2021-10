Börsen inleder kring nollan – Boliden rapportfaller och Ericsson ned på anklagelser

Innehåll från Swedish Biomimetics 3000 Annons

I miljarder år har mikroorganismer, växter och djur utvecklats genom evolution för att överleva. Begreppet biomimetik introducerades av Otto Schmitt 1969 och definieras som processen att efterlikna de evolutionära lösningar som finns i naturen. Dess syfte är att efterlikna funktionen och strukturen hos naturfenomen och inspirera till utveckling av lösningar för mänsklig nytta.

Stor potential med biomimetisk teknik

Swedish Biomimetics 3000 är ett banbrytande biomimetiskt teknikföretag, som specialiserat sig på att hitta biomimetiska lösningar på de utmaningar mänskligheten står inför. Som ett resultat har de utvecklat patenterade biomimetiska teknikplattformar för en grön, kostnadseffektiv utveckling och tillverkning av läkemedel, såväl som effektiv läkemedelsadministrering via lungorna. Deras Continuous Batch Manufacturing-plattform (CBM) är en kemisk monteringslinjekedja, inspirerad av skapandet av mRNA från DNA, som flyttar solida fasmaterial, t.ex. hartspärlor, genom flera moduler. Genom nya nivåer av analyser och kvalitetshantering gör tekniken läkemedelsframställningen snabbare, mer ekonomisk och mycket mer miljövänlig.

– Den kommersiella framgång som vi börjar uppnå bygger på den enorma potential som vår biomimetiska teknik innebär för människors hälsa, miljön och även i form av vinstförbättring. Idag investerar vi i att utveckla och kommersialisera biomimetisk teknik samtidigt som vi främjar värdet och implementering av biomimetik, säger Thomas Podkolinski, vd för Swedish Biomimetics 3000 AB.

Sprayteknologi för personlig läkemedelsadministration

Utöver CBMplattformen har Swedish Biomimetics också tagit fram plattformspraytekniken uMist®, som för närvarande utvecklas inom bil-, konsument- och läkemedelsindustrin. För det senare specifikt i utvecklingen av mer effektiv respiratorisk läkemedelsadministration. uMist® är inspirerad av bombardierbaggens unika sätt att spruta osmakliga kemikalier för att skrämma bort rovdjur när de attackeras. Sprayens unika mekanism möjliggör finjustering av droppstorleken, vilket gör att den kan rikta sig till olika delar av lungans fysiologi, samt justeras för varje patients unika lungfysiologi.

– Kroppen absorberar läkemedel genom lungorna på ett effektivt sätt eftersom medicinen snabbt når blodomloppet. Det är lätt att administrera läkemedlet med en spray, men samtidigt finns det många utmaningar. En är att spraydropparna måste vara av rätt storlek för att medicinera rätt område i lungorna samtidigt som denna ”rätta storlek” är olika för varje patient. För första gången i branschen tillhandahåller vår teknik en spraylösning som kan justera droppstorleken för att rikta in sig på rätt område i lungorna, och för att göra detta för varje enskild patient, säger Thomas Podkolinski.

Om Swedish Biomimetics 3000 kan replikera den kommersiella framgång som de redan haft inom bil- och konsumentbranschen genom kommersiella licensavtal och IP-försäljning, kommer företaget att ha stor inverkan inom läkemedelsbranschen och life science.

