Börsen: Alfa Laval, Boliden och Astra Zeneca rapportvinnare

Många av rapporterna som strömmade in på morgonen orsakade kraftiga kursreaktioner när börsen öppnade. Alfa Laval togs emot med öppna armar och belönades med en uppgång på 7,7 procent. Verkstadskoncernen överträffade det förväntade resultatet rejält och även försäljningen var klart högre än väntat. Dessutom räknar Alfa med att efterfrågan under fjärde kvartalet kommer att vara något högre än under tredje kvartalet.

Även Scandic Hotels handlades upp markant och steg 6,4 procent. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar var klart högre än väntat och den genomsnittliga intäkten per rum steg med drygt 5 procent jämfört med samma kvartal förra året. Hotellkedjan spådde även relativt stabila marknadsförhållanden under fjärde kvartalet.

Ytterligare en kursklättrare var Mycronic, trots att såväl omsättning som rörelseresultat kom in långt under förväntningarna. Bolagets order är stora och hur de infaller under kvartalen får därför stor betydelse. Börsen gladde sig åt att bolaget stod fast vid sin tidigare prognos om en helårsomsättning på cirka 4 miljarder kronor, samt att orderingången steg med hela 52 procent till dryga 1,2 miljarder kronor under kvartalet.

Mycronic avancerade 6,3 procent.