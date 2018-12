Börsen accelererar – upp 1 procent

Evolution Gaming, har ingått avtal med Unibet, som ingår i Kindred, kring live casino-lösningar på den amerikanska marknaden. Aktien är upp med 2 procent.

CAG, ett konsultbolag med fokus på IT-management, systemutveckling, drift och förvaltning listas på onsdagen på i First North Premier. Bolaget har tagit in 70 miljoner kronor i samband med detta och erbjudandet övertecknades. Teckningskursen i emissionen uppgick till 66 kronor per aktie. Aktien föll vid öppning och handlas nu ned till 61 kronor.