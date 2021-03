Boris Johnson Astra-vaccinerad: ”Rekommenderar att man går och tar vaccinet”

Innehåll från Contentor Annons

I och med restriktioner har människor behövt stanna hemma för att minska spridningen av coronaviruset. Det har inneburit att fler undvikit fysiska butiker och istället handlat över nätet. Rabie Salem, vd på Contentor, menar att det är mer läge än någonsin för företag att satsa på e-handel och på så sätt ta stora kliv.

– Vi har lösningen för handlarna som behöver SEO–texter för e-handel eller översätta en hemsida; dels eftersom vi kan ersätta många av processerna som tidigare gjorts manuellt, men även för att kostnadseffektivt kunna understödja en fortsatt expansion trots färre resurser och tuffare kostnadsbesparingar, säger Rabie Salem.

Erbjöd en lansering på 10% av den ursprungliga kostnaden

Contentor grundades 2007 då e-handeln började utvecklas i större skala. Det har gjort dem till experter på e-handelsbolagens innehålls- och översättningsbehov i över 13 år. Företaget har en stor kunskap om effektiva flöden som gör att kunderna snabbt når en bredare publik. Med hjälp av Contentors expertis kunde en kund snabbt gå in i ett nytt land med få kostnader.

– Under början av pandemin blev vi kontaktade av en kund som såg en bra möjlighet att expandera i Finland. Vid första anblick skulle det kosta 1,5 miljoner kronor. Vi på Contentor kunde erbjuda en taktisk aspekt som bestod av mänsklig översättning och maskinöversättning. På så sätt kunde vi erbjuda en lansering på 10 procent av den ursprungliga kostnaden, säger Rabie Salem och fortsätter:

– Det spelar ingen roll för oss hur många länder man vill expandera i. Vi har hjälpt kunder expandera till flera marknader parallellt och det tar lika lång tid som när man gör det i ett land. Det här har gett våra kunder en möjlighet att vinna marknadsandelar under krisen.

Innovativa lösningar

Contentor erbjuder skalbart innehållskapande och experthjälp för att bygga en optimerad innehållstrategi med SEO i åtanke. Deras innovativa lösning för e-handlare är Optimised Return On Content Investment.

– Contentor hjälper företag att optimera sin investering på content. I vår approach i dag jobbar vi mycket med prioriteringar där vi kollar på kundens budget och anpassar investeringen efter det. Genom att prioritera vilka texter man kan lansera med och sedan följa upp det får man ut bästa möjliga resultat, säger Rabie Salem.

Just nu arbetar Contentor med att bygga in det här i deras system, så att man datadrivet kan följa hur texterna fungerar på en hemsida och se vilka åtgärder som måste göras för att nå bästa resultat. Tanken är tjänsten ska erbjudas under 2021.

FAKTA: CONTENTOR

Contentor är en content- och översättningsbyrå. Med e-handelns unika krav i åtanke som snabba leveranser, SEO-anpassning och automatisering hjälper Contentor tusentals kunder. Några av Contentors kunder är Partykungen, Footway, Sportamore, CDON, Orkla, Gents, KitchenTime och Nordiska Galleriet.