Borg: Svårt att se hur Riksbanken kan höja räntan

En bedömare som har svårt att se hur Riksbanken ska kunna höja räntan är den tidigare finansministern Anders Borg.

"Banken har överskattat inflationstrycket under hösten. BNP-siffrorna kom in lägre än väntat och även om tillväxten revideras upp senare så är det de publicerade siffrorna som går in i prognosen", skriver Anders Borg på sin Linkedin.