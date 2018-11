Boozts vd förnekar strukturella problem i bolaget – "bara distraktioner"

Det säger Boozts vd Hermann Haraldsson i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Vad gör ni om ni inte kommer tillrätta med problemen med den fysiska butiken innan utgången av 2019?

"Det kan inte bli värre än vad det är nu, det här är så illa som det kan bli, men det är inte ett strukturellt problem. Det är ett problem som måste lösas och det kommer inte att fortsätta in i 2020. Vi är korkade om vi låter detta fortsätta in i 2020, så det här kommer att lösas under 2019."

Under rapportpresentationen påpekade du att Boozt i grunden inte är en offline-aktör. Är att stänga butiken ett alternativ som diskuteras?

"Nej det är inte ett alternativ som vi diskuterar. Vi anser att det är mycket som vi kan åtgärda och vi vidtar åtgärder just nu."