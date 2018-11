Boozt sänker helårsprognosen för den justerade rörelsemarginalen

På onsdagen var det dags för Boozt att presentera sina senaste kvartalssiffror. Nettoomsättningen uppgick till 625 miljoner kronor vilket var en ökning på 37,4 procent från de 454,9 Mkr bolaget redovisade under det tredje kvartalet 2017.

”Som förväntat påverkades marknaden under det tredje kvartalet av stora marknadsföringskampanjer till följd av den ovanligt långa och varma sommaren som rådde under större delen av kvartalet. För att försäkra oss om en sund lagernivå påverkades även vårt resultat under tredje kvartalet av ökade marknadsföringsinsatser vilket ledde till att bruttomarginalen pressades", kommenterar Hermann Haraldsson, vd för Boozt, kvartalet.

Det justerade rörelseresultatet uppgick till minus 25 Mkr vilket kan jämföras med minus 12,5 Mkr under samma period i fjol. Den justerade rörelsemarginalen minskade i sin tur med 1,2 procentenheter till minus 4 procent.