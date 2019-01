Bonava föreslår en oförändrad utdelning på 5,2 kronor per aktie

Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 958 Mkr enligt Factsets sammanställning av fem analytikers estimat. Medianestimatet för utdelningen låg på 5,3 kronor per aktie. Det rapporterar Finwire.

Resultatet före skatt landade på 870 Mkr vilket kan jämföras med 759 Mkr under samma period 2017.

På torsdagen var det dags för Bonava att presentera sina siffror för det fjärde kvartalet 2018. Nettoomsättningen uppgick till 6.206 Mkr vilket kan jämföras med 6.055 Mkr under det fjärde kvartalet 2017.

Antalet sålda bostäder uppgick till 2.769 stycken under kvartalet, upp från 2.496 under det färde kvartalet 2017, medan antalet startade bostäder uppgick till 3.368 stycken jämfört med 2.603 under samma period 2017.