Bomill får preliminärt godkännande för listning på First North

Innehåll från Stockholm Exergi Annons

Historiskt har vi på Stockholm Exergi knappast kunnat kritiserats för att ha legat på latsidan. Tvärtom har vi hela tiden arbetat aktivt och målmedvetet för att minska vår klimatpåverkan i kombination med målet om att driva en affärsmässig verksamhet. Det har lett till kraftigt minskade utsläpp, trots att vi i Stockholm blivit fler. Det har inneburit investeringar i ny teknik och banat nya vägar för vad kraftvärmen faktiskt kan åstadkomma.

Som ett resultat av det skapar stockholmarna själva redan en stor del av sin egen värme. Vi har nämligen ställt om vår verksamhet till att utvinna energi ur samhällets restavfall, och att återvinna energi från avloppsvatten och datahallar. Samtidigt arbetar vi hårt för att minska våra utsläpp genom att fasa ut fossila bränslen. I år stängdes den sista koleldade pannan för gott, och all planerad användning av kol upphör nu helt. Parallellt bygger vi tillsammans med andra aktörer i staden en sorteringsanläggning i Brista för att kunna sortera ut plast och matavfall så att inget som kan återvinnas förbränns.

Men det kommer inte ensamt räcka för att uppnå målet om att bli klimatpositiva. För att vår verksamhet ska kunna minska andelen koldioxid i atmosfären krävs teknik och innovation. Även där har vi kommit en bra bit på vägen.

Under hösten 2019 invigdes nämligen den första testanläggningen för bio-CCS i anslutning till vår anläggning i Värtan. En teknik som gör det möjligt att fånga in koldioxiden som frigörs när vi producerar el och värme. Koldioxid som redan är en del av naturens egna kretslopp. Genom att istället fånga in den, och lagra den i särskilda kolsänkor på havsbotten utanför Norges kust, kan vi med hjälp av den här tekniken nu istället minska mängden koldioxid i atmosfären. Ett måste för att nå de globala klimatmålen, om vi lyssnar till världens forskare. Parallellt har vi sedan en tid tillbaka även drivit en testanläggning för produktion av biokol. Biokolet är en slags restprodukt som blir till när biobränslen pyrolyseras, i vårt fall handlar det om trädgårdsavfall. Processen genererar fjärrvärme och kapslar in koldioxiden i biokolet. Det fungerar i sin tur som jordförbättrare och används vid plantering runtom i staden.

Arbetet för att bli klimatpositiva pågår alltså för fullt. Att lyckas skulle inte bara sätta ett viktigt exempel för vår egen bransch, utan innebära en viktig omställning för Stockholm. Att lyckas skulle lägga grunden, och öka förutsättningarna för Stockholm att bli världens första klimatpositiva huvudstad. Det är något att vara stolt över, och det är vi.

Så arbetar vi mot det nya målet

– Utfasning av kol. I år, 2020, stängde vi den sista koleldade pannan och satte därmed punkt för all planerad användning av kol.

– Effektivare avfallssortering. Med den nya sorteringsanläggningen i Brista minskar vi andelen plast i avfallet som förbränns. En liknande anläggning planeras också vid Högdalenverket.

– Storskalig anläggning för biokol. Efter att testanläggningen visat sig effektiv planeras nu för en stor anläggning för produktion av biokol.

– En storskalig anläggning för bio-CCS vid Värtaverket skulle medföra en kolsänka om 800 000 ton årligen.

Läs mer om Stockholm Exergi