Bomarknad: Säljstartspriser har vänt upp i Stockholm

"Snittpriserna för nyproducerade lägenheter är på uppgång. Vår bedömning är att tilltron till marknaden finns och att bostadsutvecklare och köpare har börjat hitta gemensamma prisnivåer där betalningsförmåga finns. Dessutom har det under senare delen av året säljstartat ett antal exklusivare lägenhetsprojekt med höga kvadratmeterpriser i centrala lägen i Stockholm", säger Jesper Höök, analysansvarig vid Svensk Nyproduktion, till Nyhetsbyrån Direkt.

Snittpriset för säljstartad nyproduktion i Stockholms län var bortåt 70.000 kronor per kvadratmeter under våren 2017 för att sedan ha sänkts till som lägst drygt 50.000 kronor per kvadratmeter. I slutet av 2018 har priserna vänt upp igen, till just över 55.000 kronor per kvadratmeter, runt de högsta priserna på ett år.