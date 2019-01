Bolagsverket kan kalla till stämma i Oasmia efter ägarkonflikten

Efter att Oasmias styrelse på måndagen ställt in den extra stämman som skulle hållas den 25 januari, meddelade Per Arwidssons investeringsbolag, Arwidsro, att de kommer att begära att Bolagsverket träder in och kallar till en ny stämma. Det är en möjlig, om än ovanlig, åtgärd som innebär att en ny stämma skulle kunna äga rum inom tre till sex veckor efter det att Bolagsverket handlagt och godkänt ansökan.

Huvudregeln är att styrelsen ska kalla till bolagsstämma. Men enligt Elisabeth Lagerqvist, som är chefsjurist på Bolagsverket, så ska Bolagsverket göra detta efter ansökan om styrelsen har misskött sin skyldighet att kalla till stämma, något som Peter Zonabend, vd på Arwidsro, alltså menar att Oasmias styrelse har gjort.

"Det är ovanligt att en minoritetsägare begär en extra stämma i ett börsbolag, men det är än mer ovanligt att ett börsbolag inte respekterar en sådan kallelse", säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

Sedan kallelsen till stämman gick ut i december har de båda parterna samlat fullmakter från det stora antalet småsparare som äger aktier i bolaget, en process som nu måste göras om i händelse av en ny extra stämma.

"Jag känner att vi har fått många av småspararnas förtroende när vi kallade till den extra stämman, så det är extra tråkig när den blir inställd", säger Peter Zonabend och tillägger att han inte vet exakt hur stor andel av rösterna som de hade samlat ihop, men säger att "vi hade ett substantiellt stöd" för det förslag till styrelse som Arwidsro presenterade i förra veckan.

Oasmias styrelse har inte gått att nå för en kommentar, men i de pressmeddelanden som skickats ut framgår, bland annat, att styrelsen anser att det styrelseförslag som presenterats av Arwidsro inte är förenligt med Stockholmsbörsens krav, och att den därför ser sig "nödsakad" att ställa in stämman och inte kommer att kalla till en ny stämma på basis av Arwidsros begäran.