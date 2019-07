Boeing: Kan stoppa produktion av 737 Max

Boeing har redan dragit ned på produktionen av 737 Max efter flygförbudet som infördes i våras i spåren av två dödliga flygolyckor med flygplansmodellen 737 Max 8. Sedan april i år har produktionen minskat med 20 procent till 42 flygplan per månad.

Under onsdagens telefonkonferens uppger vd Dennis Muilenburg att Boeing siktar på att öka produktionen till 57 flygplan per månad nästa år enligt tv-kanalen CNBC. Det förutsätter dock att bolagets förväntningar på att flygförbudet hävs under det fjärde kvartalet.

Om flygförbudet inte hävs som Boeing väntar sig måste bolaget se över sina alternativ. Bland annat nämner Dennis Muilenburg ett tillfälligt totalstopp i produktionen.

Boeing handlades ned från start på Wall Street på onsdagen efter att rapporten för det andra kvartalet innehållit den största förlusten flygplanstillverkaren någonsin rapporterat. Aktien fortsätter dock ned under telefonkonferensen och har vid Stockholmsbörsens stängning tappat 2,3 procent.