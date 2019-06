BMW:s försäljning steg med 3,2 procent i maj

Bakom försäljningsökningen lurar framför allt Fastlandskina där försäljningen ökade med 32,8 procent jämfört med samma månad i fjol till 60.903 bilar. Hittills i år har BMW sålt 288.506 bilar i Kina vilket är en ökning på 15,9 procent jämfört med 2018.

En plump i försäljningsprotokollet var dock den europeiska marknaden där försäljningen minskade med 5,4 procent till 87.577 bilar under maj. Under årets första fem månader har BMW sålt 439.556 bilar i Europa vilket är 1,6 procent lägre än under samma period i fjol.