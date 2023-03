Bloomberg: Vodafone och Three UK nära fusion

Innehåll från Danone Annons

Certifieringen B Corp innebär att vinst och tillväxt hos ett företag används för att skapa positiv inverkan för anställda, samhället och miljön.

På Danone, som ligger bakom kända och populära varumärken som Proviva, Actimel, Alpro och Nutricia, inleddes arbetet med att uppnå B Corp-certifieringen 2015. I Sverige, Norge och Finland erhölls certifieringen i januari 2022. Målet är att hela organisationen globalt ska ha uppnått certifieringen till 2025.

– Hållbarhet har funnits i Danones DNA i mer än 50 år. Vi brukar citera vår dåvarande VD som sade att ”Vårt ansvar stannar inte vid fabriksporten eller kontorsdörren”. För oss är det viktigt att alltid ha ett helhetsperspektiv på hållbarhet, från de mindre sakerna till de större, mer strukturella förändringarna, säger Richard Trechman.

Danone arbetar brett med hållbarhet

Som en del av sin strategi för Norden arbetar Danone brett med både social- och miljömässig hållbarhet. Ett fokusområde har varit att minska utsläppen av CO2. Bland annat ska företagets anläggning i Lunnarp i Skåne bli helt fossilfri 2025.

– Fabriken drivs redan i dag med 100 procent förnybar el och vi anpassar just nu vår värmepanna till biomassa. Det kommer att minska utsläppen med 75 procent från dagens utsläppsnivåer, säger Richard Trechman.

Tillsammans med sina logistikpartners har Danone börjat använda fordon som drivs av HVO, en typ av förnybart drivmedel baserat på vegetabilisk olja. För tjänstebilar och andra fordon byter man till eldrift.

Att minska matsvinn är ett annat viktigt område för att öka hållbarheten. Här samarbetar Danone med företaget Too Good To Go.

– Eftersom cirka 60 procent av matavfallet produceras i privata hushåll, har vi introducerat deras Ofta-Bra-Efter-märkning på våra produkter. Det uppmuntrar konsumenter att använda sina sinnen innan de slänger en produkt vars bäst-före-datum har passerats, förklarar Richard Trechman.

B Corp – viktigt hjälpmedel i Danones hållbarhetsarbete

På Danone ser man B Corp-certifieringen som ett hjälpmedel för att hela tiden utveckla sitt hållbarhetsarbete.

– Certifieringsprocessen involverar många människor internt. Det skapar stolthet och gemenskap. En övergripande effekt är att vi får en ökad förståelse för att ekonomisk tillväxt inte är det enda sättet att skapa värde. Att skapa värde för aktieägare går att kombinera med att skapa värde för samhället; det handlar prestation, men med ett större uttalat syfte, säger Richard Trechman och avslutar:

– Vi hoppas att fler företag kommer att ansluta sig till B Corp-rörelsen.

