Blankarna flockas i utbombade forskningsbolaget

Så sent som i går gav sig en ny storblankare tillkänna i Hansa Biopharma i form av Voleon Capital Management, som tagit en kort position motsvarande 0,5 procent av kapitalet, vilket också är flaggningsgränsen för när korta positioner blir offentliga.

Sedan tidigare har Worldquant en kort position i aktien, vilken man per den 3 juli utökat från 0,50 till 0,60 procent av kapitalet. Totalt är alltså 1,10 procent, motsvarande ett värde på 82,4 miljoner kronor, av bolagets aktiekapital blankat. Det är inte all time high, men bara något under toppnivån på 1,19 procent av kapitalet i månadsskiftet januari-februari.