Blandat på Asienbörserna

Oljekartellen Opec+ överväger att sänka produktionen av råolja med 1 miljon fat per dag, i syfte att stötta upp oljepriserna vid minskad efterfrågan, rapporterar internationella medier.

Oljekartellen väntas diskutera produktionssänkningen under ett möte i Wien på onsdagen, det första fysiska mötet, sedan i mars 2020, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor med insyn.

Syftet med en produktionsminskning är att man vill behålla stabila oljepriser även vid en svagare konjunktur och minskad efterfrågan. Om minskningen genomförs är det den största produktionssänkningen sedan utbrottet av pandemin.

Andra produktionsalternativ som övervägs inkluderar en minskning med 500.000 fat per dag samt en minskning 1.500.000 fat per dag, skriver Wall Street Journal.

Oljepriset steg omkring 2 procent i samband med att uppgifterna nådde marknaden under söndagen. På måndagsmorgonen noteras en nedgång med drygt 1 procent i spotpriset för Nordsjöolja (brent) som ligger på drygt 87 dollar per fat. Den amerikanska WTI-oljan handlas kring oförändrad nivå på cirka 82 dollar per fat.