Blandat avslut på Wall Street – fortsatt fall för Amazon

Klassiska Dow Jones index går marginellt mot strömmen och stänger på plus 0,3 procent.

Techjätten Amazon avslutade fredagen ned 5,4 procent efter att bolaget i samband med torsdagens kvartalsrapport varnat för en svagare försäljningstillväxt under första kvartalet 2019, samtidigt som kostnaderna förväntas öka. Nya regleringar på den indiska marknaden är ytterligare en osäkerhetsfaktor under det kommande året.

Aktien handlas för under 1.630,00 dollar på fredagen vilket är ett tapp om mer än 20 procent sedan toppnotering på 2.050,50 dollar i fjol. Tekniskt sett innebär det att aktien har gått in i en björnmarknad, rapporterar CNBC.

Bättre gick det för läkemedelsbolaget Merck som rapporterar en kvartalsomsättning på 11 miljarder dollar, i nivå med förväntningarna. Även justerat resultat per aktie kom in i linje med förväntat, 1,04 dollar per aktie att jämföra med konsensus på 1,03 dollar. Aktien handlades upp under fredagen och stängde på plus 2,7 procent.