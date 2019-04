Blandad utveckling på Wall Street – Ford rusar medan Intel rasar

Exxon Mobils vinst per aktie landade på 0:55 dollar, mot analytikerkonsensus på 0:72 dollar per aktie enligt Bloomberg. Sektorkollegan Chevrons rapport var desto starkare, med en vinst per aktie på 1:39 dollar, 9 cent över Bloombergs konsensusestimat. Chevron var ned 1,2 procent medan Exxon Mobil tappade 2,8 procent.

Amazon stod för en vinst som överträffade Bloombergs konsensusestimat med råge på torsdagskvällen. Aktien var upp 0,9 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 3 punkt till 2,50 procent.