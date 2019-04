Blandad stängning på Wall Street – 3M rasade på rapport

Sociala medie-jätten Facebook redovisade en omsättning på 15,1 miljarder dollar vilket var över analytikernas prognos på 14,97 miljarder dollar. Vinsten per aktie landade på 0,85 dollar men exklusive engångsposter på 3 miljarder dollar uppgick siffran till 1,89 dollar jämfört med väntade 1,62 dollar. Aktien rusade 5,9 procent.

Kvartalsrapporterna stod som spön i backen även under torsdagen och när dagens handel summerades var S&P 500 strax under nollan medan Nasdaq steg 0,2 procent. Värre gick det för Dow Jones som backade 0,5 procent.

Microsoft redovisade på onsdagskvällen ett resultat per aktie på 1,14 dollar vilket var över analytikernas prognos på 1 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning. Aktien steg 3,3 procent och passerade tillfälligt även ett börsvärde på 1.000 miljarder dollar under dagen.

Värre gick det för 3M som redovisade ett justerat resultat per aktie på 2,23 dollar vilket var under analytikernas prognos på 2,48 dollar enligt Bloombergs sammanställning. Bolaget sänkte även sin prognos för helårsresultatet och meddelar ett omstruktureringsprogram, vilket Di tidigare rapporterat om. Aktien rasade med hela 12,9 procent.