Spretigt i Asien efter handelsoptimism och svag inköpschefsdata

Inflationen i euroområdet väntas hamna nära 1,5 procent i januari, men det är upplagt för överraskningar under årets första månad. Till exempel brukar företag justera prislistor, innehållet i KPI-korgen uppdateras och skatter ändras.

Nytt från natten och morgonen

• Den amerikanska näthandelsjätten Amazon redovisade ett resultat per aktie på 6:04 dollar för det fjärde kvartalet 2018, bättre än analytikernas förväntningar på 5:56 dollar. Aktien backade dock i efterhandeln något, då intäktsprognosen för det första kvartalet var under analytikers förväntningar, skriver Financial Times.

• "Stora framsteg" har gjorts under de två senaste dagarnas handelssamtal mellan Kina och USA. Det sade president Donald Trump under en presskonferens i Vita huset på torsdagskvällen. Han tillade dock att detta inte innebär att de två länderna har nått ett avtal.

• Vitvaruföretaget Electrolux förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter från koncernen. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att kunna föreslå en bolagsstämma att besluta att dela koncernen i två noterade bolag - dels "Electrolux" för hushållsprodukter och dels "Electrolux Professional" för professionella produkter.