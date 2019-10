Blackrock täcker storblankningen i Getinge

Endast korta positioner som överstiger 0,5 procent av kapitalet är offentliga. Av statstiken framgår endast att Blackrock täckt sin position ner under 0,5 procent av kapitalet och därmed inte längre har en offentlig blankning i Getinge.

Medicinteknikbolaget Getinge presenterade en stark rapport under fredagen med en orderingång som uppgick till 6.678 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle uppgå till 6.670 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Under samma period 2018 landade orderingången på 6.173 Mkr. Aktien har klättrat över 100 procent hittills i år.