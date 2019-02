Björn Wahlroos lämnar Nordea

Av ett pressmeddelande framgår av Björn Wahlroos inte ställer upp till omval i Nordeas styrelse. Björn Wahlroos har varit ordförande för Nordea sedan 2011 och är fortsatt ordförande för finska Sampo, som är största ägare i Nordea med knappt 21,3 procent av kapitalet och rösterna.

Torbjörn Magnusson har varit vd för If sedan 2002 och valdes in i Nordeas styrelse under 2018. På torsdagens meddelas också att han kommer ta över som vd i Sampo när Kari Stadigh går i pension vid årsskiftet.

Björn Wahlroos uppger i ett pressmeddelande att han är stolt över att ha lett Nordea men att banken nu behöver ny energi och att det från Sampos perspektiv är logiskt att Torbjörn Magnusson tar över.