Bioarctic stiger efter rapport

Bioarctic redovisade en nettoomsättning på 94 miljoner kronor under det senaste kvartalet vilket kan jämföras med 31,5 Mkr under samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet landade i sin tur på 33,1 Mkr vilket kan jämföras med 0,6 Mkr under det tredje kvartalet 2017.

"Resultatökningen är hänförlig till dels den ökade aktiviteten inom Parkinsonprogrammet i samarbetet med Abbvie och dels till operationella valutakursvinster", skriver Bioarctic i rapporten.

Strax före klockan halv elva på torsdagsförmiddagen var aktien upp 5,1 procent. Sedan årsskiftet har aktien stigit med drygt 215 procent.