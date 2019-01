Bilhandlare i Kalifornien kräver stopp för Volvo Cars abonnemang – "Olaglig gimmick"

Sammanslutningen, California New Car Dealers Association (CNCDA), representerar över 1.000 bilhandlare i delstaten. Enligt The Verge beskriver organisationen Volvos erbjudande "Care by Volvo" som en klipsk men olaglig marknadsföringsgimmick.

Erbjudandet är enligt CNCDA i praktiken bara ett tvåårigt leasingavtal, som innehåller samma tjänster som normalt inkluderas vid leasing. Detta strider enligt organisationen mot lagar som ska förhindra konkurrens mellan tillverkare och återförsäljare, då handlarna försöker sälja eller leasa ut samma fordon som Volvo erbjuder med sitt abonnemangsavtal.