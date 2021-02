Biden inte redo att backa från stimulanscheckar

Innehåll från Cash IT Annons

I takt med att e-handeln växer sig större höjs kraven på moderna system som kan integrera och knyta ihop alla säljkanaler. På järn- och verktygsjätten Swedol bytte man ut sina befintliga kassor till kassasystem och betallösningar från Cash IT, som är specialister på realtidsintegrationer.

Cash IT levererar skräddarsydda kassalösningar, betaltjänster och värdeskapande teknik till stora internationella butikskedjor inom detaljhandeln i hela Skandinavien, och realtidsintegrationer är ett specialistområde.

– Realtidsintegration betyder att transaktionen från kassan omedelbart skrivs tillbaka till lagersaldot och informationen flyter mellan systemen direkt. Det innebär att lagersaldot alltid stämmer om man till exempel går in på hemsidan för att se om en vara finns i butik. Vi har byggt in det i våra system i 20 år men det finns fortfarande handlare som inte har realtidsintegrationer i sina kassasystem, säger Robert Karlsson, vd på Cash IT.

Samarbetet med Swedol

Swedol är en etablerad kedja med både e-handel och över 100 butiker i Sverige, Norge och Finland. Efter ett gediget förarbete och en lång kravlista bestämde de sig för att använda Cash IT:s kassasystem och betallösningar.

– Det har fungerat jättebra från första projektdagen och vi har precis börjat rulla ut systemet i Norge och Finland, säger Ulf Eriksson, IT-koncernchef på Swedol.

För medarbetarna på Swedol har samarbetet inneburit många fördelar. Den största vinsten är att de nya kassasystemen sömlöst integreras mot det befintliga affärssystemet men en annan stor fördel är att samtliga delar ingår i samma tjänst.

– Förut hade vi flera olika leverantörer för datorer, korthantering och betalsystem men Cash IT tar ett helhetsansvar vilket är väldigt smidigt, säger Ulf.

Starkt kundfokus

Cash IT:s olika system gör att transaktionen smidigt flyter mellan säljkanaler, såsom i butik, online och click and collect. Det förenklar köpet och förbättrar upplevelsen för säljaren men även för slutkunden.

– Om kunden till exempel köper en vara men inte får med sig den hem från butiken och den istället levereras via e-handelsrutinen - då har kunden fått en bra upplevelse eftersom allt flödar sömlöst genom samma system, berättar Robert.

Tillsammans med sina samarbetspartners jobbar Cash IT dagligen med unika och innovativa lösningar för att förenkla vardagen hos sina kunder.

– Vårt mål är helt enkelt att hjälpa våra kunder att bli ännu mer framgångsrika handlare, avslutar Robert.

Fakta

Cash IT är ett företag med över 20 år i branschen, som levererar den senaste värdehöjande tekniken för att din butik eller retailkedja ska bli så effektiv, lönsam och konkurrenskraftig som möjligt. Med hjälp av kassasystem och betallösningar med realtidsintegrationer får vi e-handel och fysisk handel att lira med varandra.

